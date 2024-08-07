План работы молодежного совета на 6 месяцев утвердили в фонде ОМС Подмосковья

Сотрудники территориального фонда обязательного медицинского страхования утвердили план работы молодежного совета на второе полугодие. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участники заседания предложили свои идеи на грядущие шесть месяцев, а также подвели итоги работы за первое полугодие.

«15 членов молодежного совета присутствовали на заседании. Это очень хорошо, поскольку показывает заинтересованность молодежи в развитии нашей организации. В дополнении прошли выборы заместителей председателя МС», — отметила председатель первичной профсоюзной организации территориального фонда ОМС Московской области Кристина Пилипенко.

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