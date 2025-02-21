План работ по улучшению качества водоснабжения утвердили в Балашихе

С 14 февраля муниципальные коммунальные предприятия проводят плановые работы по промывке внутриквартальных сетей водоснабжения в микрорайоне Железнодорожный. Администрация городского округа Балашиха совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области разработали ряд мероприятий, которые смогут улучшить водоснабжение и снизить количество аварийных ситуаций.
В государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в 2025–2027 гг. внесены и утверждены к реализации следующие работы: капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона Железнодорожный. Строительство участка сетей водоснабжения. Это позволит организовать налив московской воды на ВЗУ и минимизировать жалобы на качество подачи воды.
Данная программа направлена на улучшение услуг по водоснабжению жителей микрорайона Железнодорожный. Сроки реализации данных мероприятий — 2025–2027 гг.
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