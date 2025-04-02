План проведения весенних субботников в округе озвучили в Павловском Посаде

Специальная комиссия осмотрела территории Павловского Посада для оценки чистоты после зимы. После этого эксперты определили основные места, где в ближайшее время проведут субботники.

К примеру, 20 участков приведут в порядок уже в субботу, 5 апреля. Субботник организуют во всех микрорайонах Павловского Посада.

Комиссия также определила несколько критических точек. Это дорога через гаражный кооператив на улице Орджоникидзе в сторону железной дороги. Здесь много лет копился мусор.

Другой такой точкой стала территория за железнодорожным вокзалом. Здесь тоже обнаружили свалку. Еще один подобный объект — тропинка за «Семейным Магнитом» на Большом Железнодорожном проезде с разрушенным забором.

Также специалисты проверили ремонт дороги на улице Ленина. До 9 мая здесь должны завершить фрезеровку полотна и обновить 10 тысяч квадратных метров покрытия.

Субботник пройдет и в парке Меленки. Здесь также восстановят информационные щиты. Жителей Павловского Посада приглашают присоединиться к уборке.