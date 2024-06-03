План противопожарных мероприятий перевыполнили в подмосковных лесничествах

Сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» успешно контролируют противопожарную ситуацию. При этом в большинстве городских округов Подмосковья установлен высокий уровень пожарной опасности.

Плановые мероприятия по пожарной безопасности выполняются в срок и даже опережают график. К примеру, уже сейчас длина экрана минерализованных полос составляет 44,49 километра, в то время как плановое значение было 25 километров.

Кроме того, минполосы прочищены на 79,2 километра (вместо запланированных 12), лесные дороги приведены в порядок на 4,18 километра (по плану 0,1), установлено 11 шлагбаумов (вместо 7) и 16 мест отдыха (вместо 11).

Лето — особенно напряженное время для работников лесного хозяйства, где главный приоритет — это предотвращение возгораний и защита лесных ресурсов. Качество выполнения задач строго контролируется специалистами.

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