План подготовки к весеннему половодью утвердили в Можайском округе

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности состоялось в муниципалитете. На встрече под руководством первого заместителя председателя комиссии, заместителя главы округа Марии Азаренковой рассмотрели вопросы готовности территории к весеннему паводковому периоду.

В совещании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу Вячеслав Завьялов, руководители и сотрудники профильных подразделений администрации. Основное внимание уделили комплексной подготовке к возможному подъему воды.

Мария Азаренкова подчеркнула, что необходимо минимизировать любые возможные риски для населения и инфраструктуры округа. Поэтому все силы и средства должны быть настроены на оперативное взаимодействие.

В итоге было принято решение о создании специального оперативного штаба и противопаводковой комиссии, который будут круглосуточно вести мониторинг обстановки и контроль за состоянием гидротехнических сооружений.

Для поддержания транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии дорожные службы обеспечат очистку водостоков, кюветов и мостов, а также создадут необходимый запас материалов для оперативного ремонта. Будут уточнены возможные зоны подтопления и планы эвакуации. Органам управления поручено провести проверку готовности систем жизнеобеспечения: электро-, тепло- и водоснабжения. Начата разъяснительная работа с жителями о правилах поведения во время паводка.