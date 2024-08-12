План по замене лифтов выполнили в Солнечногорске

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Ремонт лифтов в жилых домах завершили в Подмосковье. В округе также на 71% выполнили план по ремонту систем газоснабжения и на 50% — по ремонту кровель.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, замена лифтов на 100% — это большое достижение, которое обеспечит безопасность и комфорт жителей Солнечногорска.

«Мы также активно продолжаем работу по ремонту газовых сетей и кровель, что обеспечит дальнейшее повышение качества жизни в регионе», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

По словам главы подмосковного Фонда капитального ремонта Валерия Николова, при выполнении работ стараются не только выполнить план вовремя, но и сделать результаты долговечными и эффективными.

Ремонт в многоквартирных домах продолжат в рамках программы. Узнать, какие дома в нее включены, можно по ссылке.

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