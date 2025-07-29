План по заготовке кормов выполнили на 40% в Волоколамском округе

Более 13 тысяч тонн сена и 62 тысяч тонн сенажа планируют заготовить в Волоколамском округе в этом году. Все работы идут по графику.

Накануне темпы работ по заготовке кормов для животных оценила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. Она побывала на поле компании «Шульгино» возле деревни Игнатково.

Специалисты уже начали второй покос люцерны. Всего с этого участка аграрии планируют получить около 400 тонн сенажа.

Сейчас на предприятии заготовили свыше восьми тысяч тонн сенажа в траншеях и 1100 тонн — в пленке. Выполнение годового плана уже превысило 100%.

Кроме того, в хозяйстве заготовили 750 тонн сена. В этом сезоне предприятие осваивает 47 гектаров новых земель. Еще 45 гектаров готовят под посев на зиму.

«Расширение посевных площадей — это важная работа, и Волоколамский округ — один из лидеров Подмосковья по этому показателю», — прокомментировала Наталья Козлова.