План по ремонту дорог в Подольске выполнили на 70%

В городском округе ремонт муниципальных и региональных дорог выполнили на 70%. В настоящее время работы ведутся на улице Маштакова и проспекте 50 лет Октября в Климовске.
Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что в текущем году план по обновлению дорожной инфраструктуры включает в себя приведение в порядок 26 муниципальных и 11 региональных дорог.
На улице Маштакова и проспекте 50 лет Октября в Климовске подготовительные работы выполнили. Вскоре начнут укладку свежего асфальта. На улице Циолковского уже нанесли выравнивающий слой. В конце недели приступят к финишной укладке покрытия.
Всего в этом году в округе обновят 21 километр или 139 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Ремонт включает как текущие, так и капитальные работы.
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