План по противопожарным мероприятиям в лесах Подмосковья выполнили на 94%
Работы по профилактическим противопожарным мероприятиям на землях лесного фонда завершаются в Подмосковье. Подробностями проведенных работ поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Он отметил, что специалисты уже отремонтировали почти 234 километра лесных дорог, что составляет 82% от запланированного объема. Работы по созданию новых минерализованных противопожарных полос превысили 1,6 тысячи километров, что составляет более 94% от плана. Чистке подлежали почти 2,6 тысячи километров минполос, выполнено около 78% от общего объема.
«Обустроено 150 новых и отремонтировано 926 мест отдыха в лесах — годовой план по этим видам работ выполнен на 100%. В целом же план по противопожарным мероприятиям выполнен на 94%», — добавил Евгений Агулов.
Противопожарное обустройство лесов включает в себя систему организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предотвращение лесных пожаров, снижение их опасности и повышение устойчивости лесных массивов. К основным задачам также относится раннее обнаружение и ликвидация пожаров.
Работы выполняет филиал ГАУ МО «Центрлесхоз» в рамках государственного задания, строго придерживаясь установленных сроков и требований технического задания.
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