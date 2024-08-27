План по противопожарным мероприятиям в лесах Подмосковья выполнили на 94%

Он отметил, что специалисты уже отремонтировали почти 234 километра лесных дорог, что составляет 82% от запланированного объема. Работы по созданию новых минерализованных противопожарных полос превысили 1,6 тысячи километров, что составляет более 94% от плана. Чистке подлежали почти 2,6 тысячи километров минполос, выполнено около 78% от общего объема.

«Обустроено 150 новых и отремонтировано 926 мест отдыха в лесах — годовой план по этим видам работ выполнен на 100%. В целом же план по противопожарным мероприятиям выполнен на 94%», — добавил Евгений Агулов.

Противопожарное обустройство лесов включает в себя систему организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предотвращение лесных пожаров, снижение их опасности и повышение устойчивости лесных массивов. К основным задачам также относится раннее обнаружение и ликвидация пожаров.

Работы выполняет филиал ГАУ МО «Центрлесхоз» в рамках государственного задания, строго придерживаясь установленных сроков и требований технического задания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».