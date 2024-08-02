План по предотвращению аварий на котельных разработали в Подольске

После аварии на котельной «КСПЗ» в Подольске специалисты разработали план действий по предотвращению таких происшествий в осенне-зимний период. Теперь ресурсоснабжающие и управляющие компании должны провести ряд мероприятий.

Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло в администрации Подольска. На нем обсудили результаты технического расследования Ростехнадзора недавней аварии на котельной.

Руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций поручили назначить ответственных и регулярно проводить противоаварийные тренировки персонала.

Также в их обязанности войдет контроль безопасности и эксплуатации оборудования. Они должны будут разработать специальные инструкции для персонала.

Кроме того, специалисты доложили о том, что подготовка котельных к отопительному сезону идет по графику.

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