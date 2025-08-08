План по повышению устойчивости и качества электроснабжения разработали в Истре

Один из крупнейших потребителей электроэнергии на западе Подмосковья– это муниципальный округ Истра. Из-за большого количества населенных пунктов создается колоссальная нагрузка на существующую энергосеть.

В рамках совещания в режиме видеосвязи с министром энергетики Московской области Сергеем Воропановым проговорили комплекс мер, необходимых для повышения устойчивости и качества электроснабжения на территории муниципального округа Истра.

В последнее время жители сталкиваются с последствиями перегрузки: частые внеплановые и аварийные отключения, особенно в период неблагоприятных погодных условий. Поэтому в администрации подготовили план первоочередных работ по развитию сетей.

В комплекс мер входят: модернизация старых и строительство новых ЛЭП, реконструкция существующих подстанций и увеличение их мощности, а также усиление распределительной сети 6-10 кВ.

К реализации плана приступят в ближайшее время.