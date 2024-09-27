План по мониторингу качества воздуха перевыполнили в Подмосковье в сентябре

Минэкологии Подмосковья подвело предварительные итоги работы ГКУ «Мособлэкомониторинг» за сентябрь. За месяц мобильные лаборатории совершили более 100 выездов для анализа воздуха, включая ночные проверки при неблагоприятных погодных условиях.

За месяц передвижные лаборатории провели свыше восьми тысяч исследований, что вдвое превышает план. Результаты уже передали в Управление экологического надзора для дальнейших действий. Всего «Мособлэкомониторинг» направил 34 уведомления о мерах по предотвращению вреда окружающей среде.

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