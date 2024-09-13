План по асфальтированию народных троп полностью выполнили в Одинцове

В Одинцовском округе для комфорта жителей отремонтировали и построили удобные дороги. В этом году удалось полностью выполнить план по асфальтированию «народных троп» — готовы уже 32 пешеходные зоны.

В план текущего сезона вошли ремонт уже существующих старых дорог и создание новых пешеходных тропинок. Об успехах проделанных работах рассказал начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

«В 2024 году в Одинцовском округе были заасфальтированы „народные тропы“ общей протяженностью 3,8 километра и площадью около 7,7 тысячи квадратных метров», — сообщил Вячеслав Асриян.

Первое место по количеству отремонтированных «народных троп» заняло Одинцово. Здесь вели работы на бульваре Маршала Крылова, Можайском шоссе, а также на Северной и Ново-Спортивной улицах. На втором месте оказались Звенигород и деревня Малые Вяземы — по 4 пешеходные зоны, на третьем — село Ершово и Старый Городок — по 3 дорожки.

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