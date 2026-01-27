План модернизации очистных сооружений утвердили в Лосино-Петровском

Глава округа Сергей Джеглав провел оперативное совещание по двум ключевым вопросам. Обсудили масштабную уборку снега после обильного снегопада и утвердили дорожную карту модернизации очистных сооружений на фабрике имени Свердлова.

За ночь уровень снежного покрова в округе увеличился более чем на 15 сантиметров. На расчистке основных дорог, подъездов к остановкам, социальным объектам и тротуарам работает более 50 единиц спецтехники и свыше 75 уборщиков. Управляющие компании одновременно очищают входные группы домов.

«Важно понимать, что такой объем снега невозможно убрать за несколько часов. Наша задача — привести в порядок основные маршруты к субботе. После этого приступим к расчистке придомовых парковок и вывозу снега. Прошу вас быть осторожными на дорогах и тротуарах», — сказал Сергей Джеглав.

Отдельно на совещании обсудили экологию. Утверждена дорожная карта модернизации очистных сооружений акционерного общества «Тонкосуконная фабрика им. Свердлова». Модернизация первичного отстойника завершится 30 марта 2026 года, отключение флотаторов — до 15 марта 2026 года. Первый этап реконструкции блока биологической очистки будет завершен до декабря 2026 года.

Полностью решить вопрос с очистными сооружениями планируется к 2028 году. Первые позитивные изменения — более чистая вода и отсутствие неприятного запаха — жители смогут заметить уже в конце этого года.