План благоустройства сквера на улице Крупешина рассмотрели в Балашихе

В формате соучастного проектирования заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин обсудил с жителями план благоустройства сквера на улице Крупешина. Собравшимся показали презентацию со схематичным размещением зон отдыха.

Мероприятие также посетили проектировщик нового сквера Оксана Цепкова и руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей совета многоквартирных домов Московской области Петр Попов.

Сквер на улице Крупешина соединит парк «Заречная», площадку для отдыха у исторической фабрики и стадион труд. Горожанам продемонстрировали презентацию со схематичным размещением зон активного и тихого отдыха, детских площадок и малых архитектурных форм.

По словам заместителя главы городского округа Балашиха Максима Сидоркина, жители предложили установить там пункт буккроссинга и качели. Они также попросили модернизировать освещение и озеленить пространство.

«Обязательно обновим всю тротуарную сеть, оснастим пространство камерами системы „Безопасный регион“ и установим дополнительные урны для мусора. Проектировщики внесут предложения в план и в ближайшие два месяца подготовят окончательный вариант проекта, вплоть до каждой лавочки и фонарного столба», — добавил Сидоркин.

Следующая встреча с жителями состоится в феврале 2025 года. Гости мероприятия увидят подробный план с размещением всех зон. Они также смогут предложить свои корректировки. В течение месяца проект пройдет госэкспертизу.

«Для нас важно, чтобы история города и современность гармонировали. Здесь сочетаются старый и новый жилой фонды, и сквер будут посещать разновозрастные люди, как студенты, так и бабушки. Необходимо сохранить наследие города, памятники Карлу Марксу и Владимиру Ленину, и хорошо вписать их в современное оформление», — подчеркнул Петр Попов.

Отметим, что в Балашихе не первый год совместно с горожанами проектируют общественные пространства. Планы благоустройства обсуждают сотрудники администрации города, проектировщики и активные жители.

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