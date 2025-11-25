Пятый тур открытого чемпионата по футзалу прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске на базе спортивной школы № 1 состоялись игры пятого тура Открытого чемпионата по футзалу сезона 2025–2026. В этом сезоне за титул борются 14 команд: 13 коллективов представляют муниципалитет и одна команда приехала из Зеленограда.

Соревнования разделены на два этапа. Сначала участники встречаются по круговой системе «каждый с каждым», после чего формируются две группы по семь команд. На втором этапе проходят шесть туров, по итогам которых победитель группы «А» станет чемпионом города по футзалу.

По результатам пятого тура в лидеры вышла команда «ДСЭП № 7» из Солнечногорска, набравшая 15 очков. На второй позиции — зеленоградская команда «Слава» с 12 очками, третью строку занимает солнечногорский коллектив «ТиШе», также имеющий в активе 12 очков.

«Регулярность проведения соревнований по футзалу демонстрирует высокий интерес солнечногорцев к этому виду спорта. Поздравляем ребят с достойными промежуточными результатами, желаем интересных матчей и ярких побед в дальнейшем!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Открытый чемпионат округа проводится уже пятый сезон подряд. Турнир организует Солнечногорский Футбольный Союз. Всего в зимней период чемпионата запланировано 19 туров.