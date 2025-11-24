Пятый рентген-аппарат типа С-дуга получила Химкинская больница

Химкинская клиническая больница получила новый современный рентген-аппарат типа С-дуга. Высокотехнологичное оборудование в учреждение появилось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медучреждение получило уже пятый рентген-аппарат типа С-дуга. Всего с января 2025 года в Подмосковье было поставлено более 30 таких аппаратов.

Новая техника кардинально меняет работу хирургов. Аппарат С-дуга позволяет врачам во время операции получать рентгеновские снимки оперируемой области в реальном времени и под любым углом. Это избавляет от необходимости прерывать ход операции и ждать результатов снимков, значительно ускоряя и упрощая самые сложные вмешательства.

«Рентгеновская С-дуга используется для точной визуализации внутренних структур человеческого тела в динамике, что особенно важно в ходе хирургических вмешательств», — пояснил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Такое оборудование незаменимо для точной навигации, контроля положения имплантатов и хирургических инструментов, что в конечном счете минимизирует риски и повышает безопасность пациентов.