Пятый пригородный поезд «Иволга 4.0» запустили на Ярославском направлении МЖД
На Ярославское направление МЖД вышел еще один современный поезд «Иволга 4.0». По будням он следует до Пушкино, Щелкова, Фрязева, Фрязина, Софрина и Сергиева Посада, а по выходным — до тех же станций, кроме Щелкова, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Состав начал перевозить пассажиров после основательной проверки, которая проводилась в депо и во время тестовых поездок не менее чем на 200 километров.
Испытания включали в себя почти 70 пунктов, которым должна была соответствовать «Иволга 4.0». Специалисты тестировали ее тормозные и климатические системы, работу связи «пассажир — машинист», открытие и закрытие дверей и другое оборудование.
В пресс-службе компании напомнили, что обновление подвижного состава проводится совместно с Дептрансом Москвы и РЖД. До 2030 года на линиях ЦППК заработают 92 новых поезда, а средний их возраст сократится с 17 до 3,5 года.