Пятый отбор на получение IT-грантов начался в Подмосковье

Пятый отбор заявок на получение IT-грантов начался в Подмосковье. Получить субсидии могут предприятия с выручкой не менее 30% от IT-деятельности.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, компании могут получить субсидии при соблюдении ряда условий. Претендентам необходимо быть зарегистрированными в регионе и иметь не менее 30% выручки от IT-деятельности.

Важное требование — создание пяти новых рабочих мест с зарплатой от 120 тысяч рублей. При этом новые сотрудники не должны были работать в Подмосковье в течение последнего года, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

«Поддержка технологического бизнеса — один из ключевых приоритетов региона. Мы заинтересованы в том, чтобы в Московской области развивались сильные IT-компании. Предоставление грантов — это важный инструмент для поддержки тех, кто готов вкладываться в развитие технологий, создавать рабочие места и реализовывать значимые проекты», — отметил первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Узнать больше об отборе заявок можно на региональном портале госуслуг.