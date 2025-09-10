Пятый корпус ЖК «Пироговская ривьера» в Мытищах достроят в конце 2026 года

В Мытищах продолжается строительство пятого корпуса ЖК «Пироговская ривьера». Сейчас готовность объекта оценивается в 21%, завершение проекта запланировано на четвертый квартал 2026 года.

За ходом строительства следит Главгосстройнадзор Подмосковья. В текущее время рабочие ведут устройство монолитного каркаса здания.

Площадь девятиэтажки составит почти 13 тысяч квадратных метров. В ней будут находиться 192 квартиры и 10 коммерческих помещений. На подземном этаже предусмотрены специально оборудованные кладовые для личных вещей жителей.

У входных групп поставят пандусы, а на территории двора — понижающие площадки для маломобильных граждан. Во дворе разместят детскую и спортивную площадки. Для автовладельцев спроектировали гостевую парковку на 22 машино-места.

В подмосковном Главгосстройнадзоре отметили, что всего в жилом квартале запланировано строительство 20 домов, 12 из которых сданы. На территории уже есть поликлиники, детский сад, сетевые магазины, кофейни, пункты выдачи, аптеки и даже зоомагазины. В следующем году здесь появится школа на 600 мест.