Пятый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 22 по 24 сентября

Пять лесных пожаров потушили в Балашихе и Павловском Посаде накануне, в субботу. С 22 по 24 сентября в Подмосковье ожидается пятый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, класс пожарной опасности только в Волоколамском лесничестве понизится до четвертого 22 сентября .

В регионе прогнозируется малооблачная погода без осадков с температурой воздуха днем 14-17 градусов со знаком плюс, ночью — 6-10 градусов.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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