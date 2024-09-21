Пятый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 21 по 23 сентября

Пятый класс пожарной опасности ожидается на больше территории Московской области с 21 по 23 сентября. Накануне, в пятницу, в регионе потушили три пожара — в Раменском и Павлово-Посадском городских округах.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 21 и 22 сентября класс пожарной опасности в только Волоколамском лесничестве понизится до четвертого.

Погода в этот период прогнозируется малооблачная, без осадков. Температура днем будет 13-19 градусов, ночью — 3-9 градусов со знаком плюс.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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