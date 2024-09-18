Пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 сентября

Пять лесных пожаров потушили в Подмосковье 17 сентября. Они произошли в Богородском округе и Павловском Посаде. Огонь тушил 51 человек. В ближайшие дни в регионе установится пятый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пятый класс пожарной опасности установится на большей части территории региона с 18 по 20 сентября. При этом в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах ожидают четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 23 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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