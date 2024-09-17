Пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 сентября

Шесть пожаров потушили в подмосковных лесах 16 сентября. Они произошли в Раменском, Щелкове, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве и Ступине. Огонь тушили 92 человека и 48 спецмашин. В ближайшие дни в регионе установится пятый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пятый класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части территории региона с 17 по 19 сентября. При этом в Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

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