Пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 сентября

Четыре лесных пожара потушили в Подмосковье 15 сентября. Они произошли в Люберцах, Раменском, Павловском Посаде и Электростали. При тушении задействовали 33 пожарных. В ближайшие дни в регионе установится пятый класс опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пятый класс пожарной опасности установится с 16 по 18 сентября на большей части территории региона. При этом в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидают четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 14 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

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