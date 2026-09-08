Пятую опору залили на путепроводе у платформы Черное в Балашихе

Новый путепровод значительно улучшит транспортную доступность для жителей деревни Черное, микрорайонов Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново.

«В округе реализуется ряд важных инфраструктурных проектов. Среди них — расширение, ремонт, реконструкция существующих улиц, в том числе улиц Главной и Шестой, организация примыкания к построенным дорогам ЮЛА и М-12, а также строительство перехода через железную дорогу», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

«Путепровод у станции Черное решит многолетнюю проблему пробок на переезде и сделает поездки жителей гораздо комфортнее и безопаснее. В Московской области действует комплексная программа по строительству путепроводов. Она предусматривает строительство 95 объектов общей стоимостью более 240 миллиардов рублей. В эксплуатацию введено 59, еще девять находятся в стадии реализации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Строительство путепровода через железнодорожные пути возле платформы Черное стартовало в октябре 2025 года. Общая протяженность путепровода с подходами и съездами составит более двух километров, длина самого путепровода — более 300 метров.