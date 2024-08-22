Пятое кесарево сечение многодетной маме успешно провели в Видном

В Видновском перинатальном центре 36-летней пациентке провели кесарево сечение. До этого таким же образом на свет появилось еще четверо ее детей.

Сейчас молодая мама и ее новорожденная дочка уже готовятся к выписке.

«Я переживала, что преодоление рубцовой ткани может быть сложным, но благодаря отсутствию выраженного спаечного процесса операция прошла довольно успешно», — отметила акушер-гинеколог отделения патологии беременности Алина Голубева.

Медики отметили, что операция прошла легко во многом благодаря позитивному настрою пациентки. После предыдущих операций женщина также быстро отходила и возвращалась к активной жизни. Это помогло предотвратить образование спаек.

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