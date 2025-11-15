Пятницкие ворота Коломенского кремля откроют в начале декабря

Пятницкие ворота Коломенского кремля снова откроются для жителей и гостей города в первых числах декабря. Сейчас сооружение обследуют специалисты — это необходимо для дальнейшей реставрации.

«Для того, чтобы сформировать перечень необходимых работ, принято решение временно закрыть Пятницкие ворота. Специалистам предстоит оценить состояние конструкции памятника, в том числе и подземной его части. Работы продлятся до 4 декабря, после чего проход будет открыт», — сообщила и. о. заместителя главы городского округа Коломна Светлана Славинская.

Окончательное решение о сроках и этапах реставрации кремлевского ансамбля примут после полного обследования и заключения экспертов о состоянии всех башен и кремлевских стен.

Пятницкие ворота — главная проездная башня и парадный вход в Коломенский кремль. Именно отсюда когда-то началось строительство укреплений. На сегодня в кремле сохранились семь башен: Маринкина, Грановитая, Ямская, Семеновская, Спасская, Погорелая, Пятницкие ворота, а также часть крепостных стен. Все они будут отреставрированы к юбилею Коломны — в 2027 году городу исполнится 850 лет.