Пятитысячный ребенок родился с начала года в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре на свет появился пятитысячный ребенок с начала года. Им стал один из близнецов «королевской двойни», родившейся в уникальный день, когда в стенах учреждения приняли сразу три пары двойняшек за сутки.

Заведующая родовым отделением Наталия Ермакова рассказала, что мальчик в этой двойне появился на свет первым и стал юбилейным пятитысячным малышом, рожденным в перинатальном центре в этом году. Оба малыша с хорошим весом — больше трех килограммов.

Напомним, 21 октября в этом медицинском учреждении три пациентки родили двойни: две «королевские», когда одновременно появляются брат и сестра, а также пара девочек. Это необычайно редкое событие, которое происходит не чаще чем раз в 20 лет, но в перинатальном центре Видного в этом году такое случилось уже второй раз.

Всего за неполные 10 месяцев года в Ленинском округе появились на свет пять тысяч малышей — 2446 девочек и 2554 мальчика.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».