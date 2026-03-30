Пятилетняя Маша Постная из Солнечногорска успешно перенесла сложную операцию на сердце

Пятилетняя Маша Постная из Солнечногорска прошла через сложную кардиохирургическую операцию в Бостонской детской больнице. У девочки выявили редкий врожденный порок сердца — единственный правый желудочек, осложненный синдромом гетеротаксии. Сердце у Маши расположено справа, а кровоток через правое легкое нарушен. Чтобы получить шанс на полноценную жизнь, требовалось дорогостоящее лечение за границей.

Собрать нужную сумму удалось благодаря поддержке неравнодушных людей. Сбор стартовал 20 июня и завершился в ноябре 2025 года. Всего удалось собрать около 30 миллионов рублей. Эти средства покрыли не только стоимость операции, но и перелеты, оформление виз и длительное пребывание семьи в США.

В Бостон семья прилетела 7 февраля. Операцию провел один из лучших детских кардиохирургов мира — доктор Педро Дель Нидо. Процедура длилась около шести часов. Врачи отметили, что первоначальный диагноз скорректировался в лучшую сторону: у Маши не оказалось стеноза легочных вен. Это значительно улучшило прогнозы после операции.

Сейчас Маша находится на щадящем режиме, ей нельзя болеть, требуется постоянное наблюдение. Врачи отмечают положительную динамику: у девочки порозовели пальчики, исчезли резкие перепады сатурации (уровня кислорода в крови).

Мама Маши, Любовь Розуменко, обратилась ко всем, кто участвовал в сборе средств: «Дорогие наши волшебники, потому что это было чудо. Конечно, было нелегко морально. Я хотела бы поблагодарить всех, кто помогал Машеньке попасть на эту спасительную операцию».