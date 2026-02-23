Пятилетие Федерации дзюдо и самбо отметили в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе прошло торжественное событие — пятилетие местной Федерации дзюдо и самбо. Поздравить спортсменов и тренеров приехали депутат Мособлдумы Линара Самединова и глава округа Денис Семенов.

За пять лет организация проделала большой путь. Если в начале в секциях занималось около 50 ребят под руководством двух тренеров, то сегодня цифры выросли в разы. Сейчас в Федерации тренируются более 200 воспитанников, с ними работают семь профессиональных наставников. В округе открылись новые оборудованные залы, что сделало спорт доступнее для детей.

«Энергия, стратегическое видение и преданность делу президента Федерации Василия Ерохина и вице-президента Павла Варакина стали настоящим фундаментом для всех достижений», — подчеркнул глава округа Денис Семенов.

За пять лет организация провела больше 12 крупных турниров. Ее воспитанники успешно выступают на соревнованиях в разных регионах страны. Федерация участвует в проекте «Выбор сильных» от «Единой России» и регулярно приглашает чемпионов мира для мастер-классов.

«Для нас нет большего счастья, чем видеть сияющие глаза детей и получать теплые отзывы от родителей. Именно это — главный результат нашей работы», — сказали в Федерации.

Высокий уровень организации подтвержден наградами. Федерацию дважды признавали лучшей спортивной организацией округа.

«Каждый новый спортсмен, каждая победа, каждый улыбающийся ребенок — это наше общее будущее. Мы уверены, что впереди у Федерации еще много ярких страниц и спортивных достижений», — отметила Линара Самединова.

Организация продолжает развиваться, привлекая детей и подростков к спорту. Здесь воспитывают не только чемпионов, но и здоровых, уверенных в себе людей.