Пятиклассников школы № 9 в Лобне посвятили в юнармейцы

В ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Лобне вступили 35 пятиклассников школы № 9. Всего в городском отделении организации уже свыше 700 участников.

В Лобне общественное движение «Юнармия» популярно среди школьников. Ребята участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, фестивалях и праздниках. Они встречаются с ветеранами, занимаются поисковой и волонтерской работой, ходят в походы и получают дополнительное образование.

«Это сплачивает многие сердца, и мы не дадим забыть то, что сделали наши предки и сейчас, что происходит в нашей стране», — сказала ученица школы № 9 Мария Полосухина.

Чтобы сохранить преемственность, каждый год организацию пополняют два-три новых отряда. Церемония посвящения в юнармейцы проходит в торжественной обстановке: на мероприятие приглашают ветеранов вооруженных сил, бойцов специальной военной операции и родителей.

«Я считаю, что это в первую очередь залог успешного воспитания. Чтобы дети понимали, в какой стране они живут, что в данный момент в стране происходит, плюс военно-патриотическое воспитание — это всегда дисциплина, слаженность, боевой дух, чтобы дети умели друг друга поддерживать», — подчеркнула председатель родительского комитета пятого класса школы № 9 Светлана Мартынова.

Во время посвящения юные патриоты исполняют гимн и произносят торжественную клятву. Ребята обещают быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищества, уважать и чтить старше поколение, быть честными и прилежно учиться.

«Самое главное — это любовь к детям и патриотическое воспитание. Наше ветеранское движение готовит здесь огромнейший музей, мы рассказываем ребятам о войне, мы показываем им современное оружие, мы учим их по субботам именно тем самым старым урокам начальной военной подготовки, которые мы сами изучали в школах», — отметил председатель городского отделения общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Свороб.