Пятиклассников гимназии № 7 Чехова посвятили в предкадеты

27 ребят начали новый этап обучения, полного новых возможностей и открытий. В сотрудничестве с Академией гражданской защиты школьники будут постигать основы пожарной безопасности и действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Глава Чехова Михаил Собакин, заместитель начальника специального управления Федеральной противопожарной службы № 101 Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий полковник внутренней службы Сергей Малышев и участник программы «Герои Подмосковья» Артем Чурилов поздравили ребят и пожелали им успехов в учебе.

«Для меня стало честью вручить маленьким кадетам их первые погоны и удостоверение. Я сам закончил кадетский корпус и знаю, как много нового и интересного ребят ждет впереди. Но самое главное — наши дети будут воспитываться настоящими патриотами, защитниками Родины. Преемственность в патриотическом воспитании представляет сегодня большую ценность. Нашим детям очень важно видеть перед собой яркий пример взрослого и равняться на уже состоявшихся героев и защитников нашего Отечества», — отметил руководитель муниципалитета.