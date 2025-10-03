Пятиклассников гимназии № 7 Чехова посвятили в предкадеты
27 ребят начали новый этап обучения, полного новых возможностей и открытий. В сотрудничестве с Академией гражданской защиты школьники будут постигать основы пожарной безопасности и действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Глава Чехова Михаил Собакин, заместитель начальника специального управления Федеральной противопожарной службы № 101 Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий полковник внутренней службы Сергей Малышев и участник программы «Герои Подмосковья» Артем Чурилов поздравили ребят и пожелали им успехов в учебе.
«Для меня стало честью вручить маленьким кадетам их первые погоны и удостоверение. Я сам закончил кадетский корпус и знаю, как много нового и интересного ребят ждет впереди. Но самое главное — наши дети будут воспитываться настоящими патриотами, защитниками Родины. Преемственность в патриотическом воспитании представляет сегодня большую ценность. Нашим детям очень важно видеть перед собой яркий пример взрослого и равняться на уже состоявшихся героев и защитников нашего Отечества», — отметил руководитель муниципалитета.
Кадетское движение развивается в Чехове уже три года. Первый профильный класс открыли в Любучанской средней школе. Сейчас их уже два. В флагманской школе № 3 тоже два кадетских класса, еще по одному предкадетскому классу появились в гимназии № 2 и № 7. Шефство над классом взяли сотрудники Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а классным руководителем стал педагог Александр Фомичев, учитель иностранного языка, который проходил в свое время службу в Преображенском полку.
Перед принятием клятвы и получением знамени, ребята в течение двух лет будут демонстрировать качества, присущие кадетам — дисциплину, физическую подготовку и хорошую успеваемость.