Пятиклассников гимназии № 2 в Чехове посвятили в кадеты

Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Чехове. В актовом зале гимназии № 2 поздравить пятиклассников собрались ученики, родители, педагоги и другие многочисленные гости, среди которых были и ветераны боевых действий.

«Кадетское движение, которое есть уже у нас в городском округе Чехов в школе № 3 и в любучанской школе, сегодня пополняется новыми кадетами, новыми участниками этого движения. Поэтому ребята, я вас сегодня поздравляю с этим ответственным и серьезным шагом», — сказала директор гимназии № 2 Марина Тарасова.

Кадетами стали 28 мальчиков и девочек.

«Для меня посвящение в кадеты — это очень большая ответственность и большая вера в страну. Мама была очень рада, а папа гордился, так как она сам был в военном училище», — поделился кадет, ученик 5 «К» класса гимназии № 2 Даниил Кузминов.