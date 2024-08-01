Пятиэтажный паркинг на 300 машин построят в ЖК «Измайловский лес»

Компания «ПИК» построит еще один многоуровневый паркинг на 300 машин в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Площадь пятиэтажного паркинга с помещением для шиномонтажа составит 8,6 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены системы противопожарной безопасности, включая пассажирский лифт грузоподъемностью 630 килограммов и две эвакуационные лестницы. Сейчас завершаются работы по монтажу металокаркаса, строители приступают к прокладке наружных инженерных сетей.

В ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых заселены. На территории работают два паркинга, новый станет третьим. В проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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