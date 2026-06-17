Пятичасовую операцию мужчине с инсультом провели в больнице в Люберцах

Мужчина в возрасте 62 лет поступил в больницу в Люберцах с жалобами на паралич правой стороны тела и потерю речи. В ходе компьютерной томографии и ангиографии у него выявили тромбоз средней мозговой артерии — ишемический инсульт.

Врачи попытались удалить тромб стандартным способом при помощи тромбоэкстракции, однако плотная бляшка этому помешала. После этого на помощь пришли нейрохирурги.

«Мы провели реконструктивную операцию на сосудах головного мозга. Создали микроанастомоз — новый альтернативный путь для кровоснабжения. Вся работа длилась в течение пяти часов и проводилась под хирургическим микроскопом, так как диаметр сосудов составлял всего два миллиметра», — сказал заведующий отделением нейрохирургии Джемиль Одаманов.

После операции мозг пациента получил достаточное количество кислорода, его состояние начало улучшаться. Речь мужчины восстановилась, а правая часть тела вновь стала чувствительной. Теперь ему предстоит курс реабилитации для восстановления двигательной активности.