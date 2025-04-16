Пяти ветеранам ВОВ в Егорьевске присвоили звания «Почетный гражданин»

В преддверии Дня Победы в Егорьевске пятеро ветеранов Великой Отечественной войны были награждены высшей местной наградой — званием «Почетный гражданин муниципального округа Егорьевск». Награды получили Виктор Михайлович Авдеев, Михаил Григорьевич Щеголихин, Зоя Григорьевна Логачева, Арсен Саркисович Оганян и Алексей Ефимович Маркин.

Одна из ветеранов — Зоя Григорьевна родилась 23 февраля 1921 года в деревне Асмолово Рыльского района Курской области. С первых дней войны она была мобилизована и служила на прифронтовом авиационном складе, затем связисткой на третьем Украинском фронте, пройдя через Ростов, Новочеркасск и Макеевку. В пятидесятые годы приехали в город Егорьевск, где четверть века проработала на Егорьевском Хлебокомбинате, в должности экспедитора.

Решение о награждении было принято в марте 2025 года на заседании Совета депутатов.

«У каждого из этих людей свой неповторимый жизненный путь», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Звание «Почетный гражданин» является высшей наградой округа и присваивается за особо выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии муниципалитета, деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира и согласия в обществе.