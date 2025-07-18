Пятерых нелегальных мигрантов задержали в Балашихе

В одном из предприятий общественного питания городского округа Балашиха прошел очередной целенаправленный рейд, в котором приняли участие сотрудники полиции, представители управления территориальной безопасности, административной комиссии, а также активисты Народной дружины. В ходе проверки были выявлены пять иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации.

В отношении данных лиц рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Согласно данной статье, нарушителям грозит штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей, а также административное выдворение за пределы страны.

Кроме того, иностранным гражданам, подлежащим постановке на воинский учет, были вручены повестки с соответствующим уведомлением. Владелец заведения общественного питания получил требование явиться в налоговые органы для дачи пояснений, связанных с ведением коммерческой деятельности.

Данные мероприятия направлены на поддержание правопорядка и соблюдение миграционного законодательства в регионе, способствуя созданию законной и безопасной среды для всех жителей городского округа.