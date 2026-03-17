Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Коломне в марте

В подмосковной Коломне в пятидесятый раз пройдут всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы Заслуженного мастера спорта СССР Валерия Алексеевича Муратова». Мероприятие состоится 20 и 21 марта 2026 года в Конькобежном центре «Коломна» и соберет более двухсот спортсменов из России и Белоруссии.

Участие в традиционном турнире примут конькобежцы из двадцати регионов России: Республик Башкортостан, Карелия, Коми, Татарстан, Удмуртской Республики, Еврейской автономной области, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Московскую область представят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета». Среди них — Софья Кишман, Кира Сарбеева, Александр Акулинушкин, Егор Галкин и другие талантливые спортсмены.

Состязания будут проходить в личном зачете. Мужчины, женщины, юниорки, юниоры, девушки и юноши 16-17 лет выступят на дистанциях 500 м и 1 000 м. Победители и призеры будут определены по наименьшей сумме очков спринтерского многоборья в каждой возрастной категории.

Трансляция состязаний будет доступна на сайте Союза конькобежцев России.

Открытые соревнования по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова проводятся в Коломне с 1972 года в знак признания его высоких спортивных достижений. Валерий Алексеевич — трехкратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, многократный чемпион СССР, рекордсмен мира.