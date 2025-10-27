Пятая региональная олимпиада по русскому языку прошла в Дмитрове

В Дмитровском техникуме прошла пятая региональная олимпиада по русскому языку и культуре речи. В состязании приняли участие около 40 студентов из 22 учебных заведений, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году география участников вышла за пределы Подмосковья. В олимпиаде участвовали студенты образовательных учреждений из Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Всего олимпиада объединила 38 учащихся из 22 учебных заведений среднего профессионального образования.

Цель олимпиады — пробудить интерес к русскому языку и культуре речи, повысить уровень знаний и сформировать необходимые навыки для успешного изучения гуманитарных дисциплин. Участники олимпиады развивали устную и письменную речь, расширяли кругозор в области русской словесности.

Победители и призеры были награждены дипломами Министерства образования Московской области. По итогам олимпиады студенты получили возможность участвовать в научно-практических конференциях и семинарах.