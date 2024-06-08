Пять выпускниц из Ступина получили по 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Медиасток.рф

Пять школьниц из городского округа Ступино достигли наилучшего результата на Едином государственном экзамене по литературе. Все они набрали по 100 баллов.

Ярослава Борцова из школы № 5, Софья Терехова из школы № 8, Анастасия Перепелкина из школы № 9, Марина Деменкова из Малинской школы и Арина Насатович из Усадовской школы продемонстрировали высокий уровень знаний на экзамене по литературе.

Напомним, в этом году особенностью Единого государственного экзамена является возможность пересдачи одного предмета на выбор учащегося. Все желающие смогут воспользоваться этим шансом 4 и 5 июля. Экзамены для выпускников 11-х классов начались 23 мая и продлятся до 21 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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