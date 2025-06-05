Пять выпускников в Воскресенске набрали по 100 баллов на ЕГЭ по химии

Результаты первых экзаменов стали известны в Воскресенске. Максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии набрали пять одиннадцатиклассников, еще один такой результат зафиксирован на экзамене по литературе.

Первыми стобалльниками в городском округе стали Николай Козигродский из лицея № 23 деревни Цибино, Александр Короткий из средней школы «Горизонт», Анастасия Максимова из лицея имени Павла Стрельцова, Дарья Родионова из гимназии № 1 и Никита Ручий из средней школы «Вектор». Они отличились на экзамене по химии, который считается одним из самых сложных в перечне ЕГЭ.

Самый высокий результат на Едином государственном экзамене по литературе показала выпускница средней школы имени Героя России, летчика-испытателя Сергея Рыбникова Дарья Грызунова, которая отлично справилась со всеми заданиями и также набрала 100 баллов.