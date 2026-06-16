Пять выпускников из Серпухова сдали ЕГЭ на 100 баллов

Максимальный результат по литературе показали София Пехтерева из Школы современного образования и Дарья Берестнева из школы № 19. По истории отличились Матвей Чиликин из школы № 19 и Алексей Иванов из Липицкой школы, а по химии — Ксения Мартынова из Оболенской школы.

София Пехтерева занималась под руководством наставника Натальи Тарасовой и планирует связать будущее с искусством. Дарья Берестнева уже побеждала в архитектурных олимпиадах и получила максимальный балл на экзамене по литературе благодаря наставнику Ольге Пак.

Матвей Чиликин и Алексей Иванов получили по 100 баллов по истории. Алексей считает, что история познается через книги и кино, и добился успеха благодаря систематической подготовке с наставником Александром Турковым и поддержке семьи. Матвей подготовился под руководством учителя Аскара Чегенбаева.

Ксения Мартынова принесла еще 100 баллов в копилку округа — ее успех стал результатом упорной работы и помощи педагога Аллы Севастьяновой.