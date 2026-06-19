Пять выпускников из Ленинского округа набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Ленинском городском округе пять выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Среди них один высший результат получен по истории, остальные по русскому языку.

В пресс-службе главы муниципалитета сообщили о высоких результатах выпускников школ округа. Максимальный балл по истории получила ученица Видновской школы № 7 Анастасия Острецова. Еще четыре школьника добились ста баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Всего в этом году школы округа оканчивают 1242 выпускника. Среди них 113 человек претендуют на медали первой и второй степени, а также 44 победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников. Многие из них активно участвовали в общественной, научной, спортивной и волонтерской деятельности.

«Такие достижения — результат упорного труда самих выпускников, поддержки родителей и профессионализма педагогов. Поздравляю ребят с этим важным этапом и желаю успешного поступления в выбранные вузы», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Анастасия Острецова увлекается историей и становилась призером олимпиад РАНХиГС, СПбГУ, «Ломоносов» (РУДН) и «Финансист» (КФУ), а также регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. После окончания школы она планирует поступать в РАНХиГС на направление «Менеджмент».

Выпускник Видновской школы № 7 Ярослав Львов активно участвовал в жизни учебного заведения и намерен продолжить обучение в техническом вузе. Арина Можарова из этой же школы является победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку, призером по литературе и участником молодежных программ.

Алсу Хасанова из Видновской гимназии неоднократно показывала высокие результаты в учебе и стала призером Олимпиады МГИМО по экономике. Екатерина Иванова из той же гимназии является призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе и участником олимпиад по математике.