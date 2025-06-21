Пять выпускников из Химок сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Список стобалльников среди выпускников этого года в Химках по результатам аттестации увеличился на пять человек. Руководитель муниципалитета Елена Землякова поздравила ребята.

Наивысшую оценку получили ученики из разных образовательных учреждений округа: гимназии № 23, Химкинского лицея, гимназии № 9, а также школ № 19 и «Триумф». Добиться высоко результата выпускникам помогли профильные педагоги: Светлана Долматова, Татьяна Тодосьева, Елизавета Межакова, Елена Беллер и Наталья Кислова.

«Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас! Ваш успех — это результат упорного труда, целеустремленности и глубоких знаний. Желаю вам дальнейших успехов в учебе и научных достижениях!» — написала глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Сейчас среди стобалльников Химок 19 учащихся: четверо выпускников получили максимальный балл по литературе, семь — по химии, три — по русскому языку. Совсем скоро станут известны результаты экзаменов по биологии, географии, иностранным языкам и информатике.