Пять участков теплосетей заменят в Дубне в 2025 году

Новый этап обновления тепловых сетей начался в Дубне. В этом году по программе модернизации реконструируют еще пять участков.

Специалисты уже приступили к ремонтам у домов № 37 и № 39 на проспекте Боголюбова. Также к демонтажу готовят участок, ведущий от центрального теплового пункта у дома № 9а на улице Попова.

«Работы проводятся для того, чтобы старые изношенные металлические трубы заменить на новые ППУ с изоляцией. То есть на пластиковые трубы. Пластик более долговечен и не подвержен коррозии», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Дубна Дмитрий Носов.

Новые трубы с датчиками аварийных утечек помогут вести непрерывный мониторинг и оперативно реагировать на различные инциденты. Также современное оборудование обеспечит работу системы в сильные морозы.

Кроме того, в округе отремонтируют участки теплотрасс у дома № 1 на улице Вернова и на улице Попова. Специалисты приступят к работам в ближайшее время.

«Все работы должны завершить до начала сентября, чтобы к отопительному сезону новые трубы ввели в эксплуатацию. На следующий год планируем включить в государственную программу теплосети еще на 12 участках», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.