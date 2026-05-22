Пять тысяч километров сетей проложили в Подмосковье за пять лет социальной газификации

Пять тысяч километров сетей по президентскому проекту социальной газификации — такой результат показали подмосковные газовики. Для сравнения — это 46 полных кругов по МКАД или 560 восхождений на Эверест. И останавливаться на достигнутом не планируется.

«В рамках президентского проекта социальной газификации Мособлгаз выполняет газификацию ежедневно. Пять тысяч километров, что мы построили — это почти четверть миллиона наших жителей, 100 тысяч домовладений», — заявил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

Сейчас специалисты проводят газ в СНТ «Присады-ИТЭБ» под Пущином. Через него и прошел юбилейный рубеж. Товарищество действует уже много лет, но до сих пор его жители отапливали дома дровами. За зиму на одно домовладение уходило больше десятка кубометров.

«Если даже летом прохладно, можно на кнопочку нажать — и будет тепло. Ну, а зимой, тем более если это можно будет регулировать — горячая вода. Это вообще предел мечтаний!» — призналась местная жительница Ольга.

Работы стартовали в апреле, в августе их планируют завершить. Всего здесь построят более двух километров газопровода. Почти половина уже готова, и жители один за другим подают заявки на подключение.

Всего в президентский проект вошли около 1400 СНТ, из них 72 Мособлгаз газифицирует в этом году. Главное условие — СНТ должно входить в границы уже подключенного к сети населенного пункта. Подать заявку можно через интерактивную карту или на сайте «Госуслуги».