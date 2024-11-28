Пять тонн гуманитарной помощи доставили из Солнечногорска в Луганск

Гуманитарный груз весом более пяти тонн доставили в боевые подразделения, госпиталь и детские центры городов Рубежное и Кременная Луганской Народной Республики из Солнечногорска. В настоящее время благотворительные организации муниципалитета формируют новую партию помощи для отправки в Курскую область.

Собрать все необходимое помогли администрация округа, волонтерское движение «Женский эскадрон», благотворительная организация «Небеса подождут», цех «Шьем для СВОих», предприниматели и неравнодушные жители.

«Хотелось бы сказать людям, чтобы они приходили помогать. Собирать гуманитарные грузы с каждым разом сложнее. Потребности у бойцов растут, особенно с переходом сезона: сейчас наступает зима, и они нуждаются в теплых вещах. Любая помощь бесценна. Мы с вами вместе здесь, на земле, в тылу, помогаем ребятам победить», — подчеркнула помощник заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Казанская.

Бойцы получили важные средства для защиты: детекторы дронов, антидроновое ружье, строительные материалы, печи, а также продукты питания и верхнюю одежду. Мастерицы цеха «Шьем для СВОих» изготовили форму, теплые вещи, шарфы, шапки, спальные мешки, маскировочные сети.

Детям были переданы игрушки, канцелярские принадлежности, развивающие игры и тетради для развития речи, чтения, математики и чистописания. В госпиталь поступили стоматологические кресла, медицинские инструменты, медикаменты и антисептики.

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