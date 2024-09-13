Пять станций обезжелезивания воды открыли в Истре с начала года

С начала года пять станций обезжелезивания воды открыли в городском округе Истра: в деревнях Красный поселок, Карцево, Андреевское, Курово и Дьяково. Эти водозаборные узлы были построены в 1960–1970 годах, поэтому требовали ремонта.

Качество воды в деревнях волновало почти две тысячи жителей не один год. Поэтому на водозаборных узлах провели модернизацию. До этого вода не проходила по санитарным требованиям.

Все пять новых станций установили в блочно-модульных контейнерах, производительность каждой — до 500 кубометров воды в сутки. Кроме этого, на водозаборных узлах установили новые резервуары чистой воды и насосные станции.

Теперь работать они будут без использования электроэнергии — в гидроавтоматическом режиме, что делает процесс экологически безопасным и энергоэффективным. При этом все оборудование российского производства, а значит проблем с приобретением необходимых деталей не будет.

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