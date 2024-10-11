Пять спортивных площадок благоустроили в Одинцовском округе

Благоустройство дворов продолжается в Одинцовском округе, в том числе и специальных мест для игр и занятий спортом. Сейчас строители завершили обновление пяти детских и спортивных площадок в Одинцове, Старом Городке и Саввинской Слободе.

Здесь установлены современные игровые комплексы, лавочки, урны, дневное и ночное освещение, а также уличные тренажеры с комплексом инструкций для безопасных занятий спортом. Например, в Старом Городке на улице Почтовой появились теннисные столы и памп-трек, а в Саввинской Слободе — огороженная мультиспортивная площадка для мини-футбола и стритбола.

Стоит отметить, что всего в 2024 году в округе модернизировали 31 детскую игровую площадку и 13 спортивных площадок. Все работы были завершены в установленный срок и соответствуют всем стандартам качества.

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